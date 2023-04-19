Комиссия Минкульта прибыла в Киево-Печерскую лавру. Фото: Страна

В Киево-Печерской лавре сегодня обострилась ситуация. В монастырь снова прибыла комиссия заповедника и, при помощи полиции, опечатала корпус 39.

Верующие УПЦ пытались этому воспрепятствовать, в итоге корпус опечатали вместе с находившимися внутри людьми. Затем верующие открыли эти двери и более комиссию в корпус не пускали.

Комиссия вызвала полицию, которая уже прибыла на место. Но полицейские пока верующих не оттесняют.

В то же время, сегодня Комиссия Министерства культуры и информационной политики по приеме-передаче государственного имущества обследовала еще три помещения монастыря. А именно имущество корпуса 37, 37-а, 38 - галерея в Ближние пещеры, Колокольня на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

"Двери построек были закрыты, поэтому в присутствии и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника О.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", - написал Ткаченко.

Также он сообщил, что данные объекты являются памятниками архитектуры национального и местного, составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаки принятия арендатором противопожарных мер не зафиксированы", - отметил министр. 

Комиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещенияКомиссия Минкультуры обследовала еще три помещения

Напомним, ранее комиссия Минкульта, зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

Также сообщалось, что Минкульт назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра" накануне первого суда по выселению УПЦ

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