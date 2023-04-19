В Киево-Печерской лавре сегодня обострилась ситуация. В монастырь снова прибыла комиссия заповедника и, при помощи полиции, опечатала корпус 39.

Верующие УПЦ пытались этому воспрепятствовать, в итоге корпус опечатали вместе с находившимися внутри людьми. Затем верующие открыли эти двери и более комиссию в корпус не пускали.

Комиссия вызвала полицию, которая уже прибыла на место. Но полицейские пока верующих не оттесняют.

В то же время, сегодня Комиссия Министерства культуры и информационной политики по приеме-передаче государственного имущества обследовала еще три помещения монастыря. А именно имущество корпуса 37, 37-а, 38 - галерея в Ближние пещеры, Колокольня на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

"Двери построек были закрыты, поэтому в присутствии и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника О.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", - написал Ткаченко.

Также он сообщил, что данные объекты являются памятниками архитектуры национального и местного, составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаки принятия арендатором противопожарных мер не зафиксированы", - отметил министр.

Напомним, ранее комиссия Минкульта, зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

Также сообщалось, что Минкульт назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра" накануне первого суда по выселению УПЦ