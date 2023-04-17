Горсовет Тернополя сегодня, 17 апреля, принял решение лишить УПЦ земли в городе.

"За" проголосовали 40 депутатов, в том числе и мэр Сергей Надал.

Трансляция заседания велась в Фейсбуке горсовета.

В частности, Тернопольская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) потеряла контроль над участком на ул. Коновальца, 1.

Там находится Кафедральный собор УПЦ.

Напомним, ранее горсовет Каменец-Подольского разорвал все договора с УПЦ об аренде или пользовании церковными сооружениями.

А горсовет областного центра - Хмельницкого - проголосовал за лишение церкви всех земельных участков. Перед этим Хмельницкий горсовет отдельно лишил УПЦ права на участок территории Свято-Покровского собора.

Как мы писали, Хмельницкий облсовет призвал местные громады провести проверки во всех храмах УПЦ., позже в области власти запретили деятельность УПЦ.

Кроме того, сообщалось, что ровенский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ на территории области. В УПЦ прокомментировали произошедшее.

В отдельном материале мы разбирались, как и почему власти поменяли тактику борьбы с УПЦ.