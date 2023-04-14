Сотрудника полтавского похоронно-ритуального предприятия коммунальной собственности подозревают в систематическом получении взяток за перевозку тел и захоронение погибших украинских военных.

Об этом сообщает прокуратура.

Заместитель руководителя коммунального предприятия требовал у предпринимателя взятку за непрепятствование в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг.

По данным следствия, предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение.

Его задержали.

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