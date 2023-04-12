В Винницкой области командир роты давал отпуска подчиненным за взятки. Он был задержан при получении денег.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона.

Сообщается, что военный вымогал деньги за краткосрочное освобождение от службы с ноября прошлого года. В его служебном кабинете при обыске нашли 65 тысяч гривен.

Военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в 241 тысячу гривен.

Фото с задержания

Ранее ГБР в Одессе раскрыло коррупционную схему начальника материального обеспечения одной из военных частей. Подозреваемый требовал от своих подчиненных солдат часть их ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал проблемами в службе и даже физической расправой.

Напомним, что ранее во Львове на четыре года осудили врача за требование взятки от военного при оформлении инвалидности.

Также мы писали, что ГБР задержало кадровика одной из бригад ТРО, который за взятки переводил военных с передовой в тыл.