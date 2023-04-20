В Киево-Печерской лавре вновь идут столкновения полиции с верующими около 39 корпуса, который полицейские оцепили после прихода туда комиссии Национального заповедника.

Тем временем, первый заместитель директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что комиссии уже удалось проверить пять корпусов лавры.

Он сказал, что после завершения работы по проверке 39 корпуса здесь останется полиция.

Рудник также говорит, что до конца июня комиссия планирует завершить свою работу в лавре.

Напомним, сегодня в 39-й корпус Киево-Печерской лавры вновь пришла комиссия Национального заповедника. Из-за этого правоохранители перекрыли проход прихожанам УПЦ к этому корпусу.

Верующие стояли около силовиков и читали молитвы.

Ранее мы рассказывали, что вчера вечером полиция около лавры задержала правозащитницу Викторию Кохановскую, которая участвовала в акциях в поддержку Украинской православной церкви.

На данный момент в УПЦ сообщили "Стране", что не владеют информацией о ее местонахождении. По их данным, вчера Кохановскую увезли в Печерское отделение полиции.