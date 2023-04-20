В 39-й корпус Киево-Печерской лавры вновь пришла комиссия Национального заповедника. Из-за этого правоохранители перекрыли проход прихожанам УПЦ к этому корпусу.

Верующие стоят около силовиков, читают молитвы.

Между тем, как мы писали, вчера вечером полиция около Лавры задержала правозащитницу Викторию Кохановскую, которая участвовала в акциях в поддержку Украинской православной церкви.

На данный момент в УПЦ сообщили "Стране", что не владеют информацией о ее местонахождении. По их данным, вчера Кохановскую увезли в Печерское отделение полиции.

Священник УПЦ Александр Клименко на своей странице в ФБ опубликовал видео ее задержания.

Мы сообщали, что 10 апреля Кохановской вручили повестку на допрос в СБУ. В повестке отмечалось, что женщину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Перед этим Кохановская записала видео в поддержку УПЦ.

Позже правозащитница рассказала, что происходило на допросе в СБУ. По ее словам, допрос проходил по делу митрополита Павла.

"Вопросы касались как публичных высказываний митрополита Павла в интернете, так и его заявлений во время богослужений. Следователей интересовало, как я отношусь к его заявлениям", - рассказала Кохановская.