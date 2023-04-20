Четырех верующих УПЦ задержали и сообщили им о подозрении после вчерашних событий в Киево-Печерской Лавре. Там, напомним, кто-то сломал ролет на помещении.

Об этом сообщает прокуратура.

Прихожанам инкриминируют хулиганство, санкция статьи - от 2 до 5 лет лишения свободы.

Силовики утверждают, что верующие пытались войти в один из корпусов заповедника, проигнорировав замечания представителей органов правопорядка, что привело к толкотне и повреждению защитных ролетов и дверей.

Четверо подозреваемых были задержаны, решается вопрос по избранию им меры пресечения.

Напомним, инцидент с ролетами произошел вчера в Киево-Печерской лавре, когда обострилась ситуация из-за прибытия комиссии Минкульта.

Ранее сообщалось, что правозащитницу Викторию Кохановскую, которая участвовала в акциях в Киево-Печерской лавре в поддержку УПЦ, полиция задержала во время прямого эфира.

10 апреля Кохановской вручили повестку на допрос в СБУ. В ней отмечалось, что женщину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Перед этим Кохановская записала видео в поддержку УПЦ.

Позже правозащитница рассказала, что происходило на допросе в СБУ. По ее словам, допрос проходил по делу митрополита Павла.