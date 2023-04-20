Сегодня, 20 апреля, в 07:00 в Киево-Печерскую Лавру приехали пожарные и взрывотехники из-за сообщения о минировании Лавры.

Об этом "Стране" сообщили в Украинской православной церкви.

"Проверка длилась где-то полтора часа. Осмотрели несколько корпусов у главного входа Лавры, после чего пожарные и взрывотехники уехали. Эвакуации людей из Лавры не было", - заявили в УПЦ.

Напомним, в монастырь вчера снова прибыла комиссия заповедника и при помощи полиции опечатала корпус номер 39. В течение дня в Киево-Печерской Лавре обострилась ситуация из-за прибытия комиссии Минкульта. Верующие УПЦ пытались этому воспрепятствовать, в итоге корпус опечатали вместе с находившимися внутри людьми. Затем верующие открыли эти двери и более комиссию в корпус не пускали.

Впоследствии полиция открыла дело на прихожан УПЦ за поврежденный ролет в Лавре. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Позже из-за сломанного ролета задержали четырех прихожан УПЦ.

В отдельном материале мы разбирались, что происходит в Лавре и почему власти поменяли тактику борьбы с УПЦ.