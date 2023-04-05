5 апреля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с Управлением полиции охраны в городе Киеве.

Об этом "Стране" сообщили в УПЦ.

Цель договора - обеспечение охраны всей территории заповедника в связи с расторжением договора с УПЦ о пользовании лаврой.

"В этой связи сообщаем, что монастырь Киево-Печерская лавра не признает расторжение договора. УПЦ обратилась за защитой своих прав в суд. Так как хозяйственно-правовые отношения имеют спорный характер, то Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по делу и назначил первое заседание на 26 апреля 2023 года. Таким образом, на сегодня отсутствует какая-либо необходимость и основания для заключения заповедником с Управлением полиции охраны договора о предоставлении услуг по охране территории Киево-Печерской лавры до вступления в законную силу судебного решения по делу о незаконном расторжении договора", - заявили в УПЦ.

В УПЦ также добавили, что расценивают такие действия заповедника как "дополнительное давление на братию монастыря" с целью осуществления препятствий для совершения богослужений и использования сооружений и храмов Киево-Печерской лавры, под предлогом охраны.

Между тем прихожане УПЦ седьмой день продолжают молитвенное стояние у лавры.

А власти запустили процесс расторжения договора аренды УПЦ Почаевской лавры.