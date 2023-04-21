Представители Минкульта и полиция опечатали еще один корпус Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщают в пресс-службе УПЦ.

На территорию самого монастыря допускают лишь по паспортам.

Как сообщается, правоохранители пришли после начала службы и закрыли ворота, ведущие к Живоносному храму (корпус №44).

"Прихожане, не успевшие зайти, остались за оградой", - сообщают в УПЦ.

Также в Лавре сегодня полиция задержала стримера-семинариста УПЦ, который снимал сегодняшние события в монастыре.

Задержание попало на стрим, но полиция по итогу отобрала телефон.

На последних кадрах задержанный требует вызвать адвоката.

Напомним, вчера в Лавре произошли противостояния около 39 корпуса. В православных пабликах звучат призывы к верующим УПЦ собираться у Лавры.

20 апреля в Лавру с утра приехали пожарные и взрывотехники из-за сообщения о минировании.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.