В Киевском апелляционном суде началось заседание по апелляционной жалобе защиты наместника Киево - Печерской Лавры митрополита Павла.

Митрополит находится под домашним арестом с начала апреля.

Следствие считает, что он оправдывал агрессию РФ будучи наместником Киево - Печерской Лавры "путем общения с прихожанами монастыря".

Напомним, сегодня в Киеве также избирают меру пресечения участнице акций в поддержку УПЦ, под судом собрались прихожане.

Тем временем представители Минкульта сегодня опечатали еще один корпус Лавры, а полиция задержала семинариста.

В Лавру сегодня пропускают по паспортам, с досмотром вещей и проверкой металлоискателем.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.