В Киево-Печерской лавре, где сегодня представители Минкульта опечатали еще один корпус Лавры, а полиция задержала семинариста, утром собралось много правоохранителей.

На территорию Лавры пропускают только по паспортам, досматривают личные вещи и проверяют их металлоискателем. Также закрыты центральные ворота.

Полицейские выпускают автомобили с территории Лавры, заехать в Лавру могут только полицейские.

Сейчас возле Живоносного храма (корпус 44), который опечатали сегодня утром, дежурит несколько полицейских.

Основная масса силовиков сосредоточена возле 39 корпуса, где противостояние было вчера. Туда допускают только журналистов с аккредитацией от ВСУ.

Напомним, 20 апреля в Лавру с утра приехали пожарные и взрывотехники из-за сообщения о минировании.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.