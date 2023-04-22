Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая займется проверкой использования объектов Почаевской лавры Украинской православной церковью (УПЦ).

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", - сказал министр.

Ткаченко добавил, что в Чернигове Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ, а в Почаевской лавре работа только начинается.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде касательно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", - пояснил чиновник.

Аренда Почаевской лавры для УПЦ действует до 2052 года.

Напомним, в середине марта министр культуры Александр Ткаченко заявил, что власти начинают процесс лишения Украинской православной церкви права на пользование Почаевской лаврой в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

В том же месяце Православная церковь Украины провела синод и создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре.

А в начале апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Кабинету министров о расторжении договора аренды Почаевской Успенской лавры с Украинской православной церковью.