Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ограничил движение автотранспорта и время пребывания на территории Нижней лавры, где находится монастырь УПЦ.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Теперь на территории Киево-Печерской лавры можно находиться с 08:00 до 18:00. Вход на территорию монастыря - только по паспортам.

Также действует ограничение на движение автотранспорта. Заезд и выезд осуществляются по отдельному согласованию Заповедника.

Напомним, недавно министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на территории Нижней лавры вместо монастыря может появиться центр реабилитации или центр народных промыслов. По его словам, окончательное решение будет принято после консультаций с общественностью.

В ответ председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент сказал, что "все происходящее сегодня вокруг Киево-Печерской лавры не имеет ничего общего ни с законодательством Украины, ни с фундаментальными для любого цивилизованного общества принципами прав человека".