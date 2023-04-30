Еще 26 апреля в Хозяйственном суде Киева состоялось судебное заседание по иску Украинской православной церкви о признании недействительным одностороннего отказа заповедника "Киево-Печерская лавра" от договора, на основании которого монастырь с 2013 года пользуется зданиями и сооружениями лавры.

Следующее заседание будет 19 мая.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил адвокат монастыря УПЦ лавры Никита Чекман.

"Первое заседание было подготовительным. Следует отметить, что суд удовлетворил ходатайство монастыря и потребовал акт о результатах проверки, которым установлены нарушения условий договора.

Указанный акт представители монастыря неоднократно пытались получить самостоятельно, однако в ответ получали уведомление, что запрашиваемая информация имеет гриф по ограничению доступа "Для служебного пользования" и поэтому не может быть предоставлена.

Считаем, что требование судом этого документа свидетельствует о готовящемся объективном и всестороннем судебном разбирательстве. С целью обеспечения прав участников процесса, рассмотрение дела отложено на 19.05.2023, чтобы стороны могли ознакомиться с достаточно большим количество материалов дела. Считаем, что суд определил разумный срок для ознакомления с документами",- заявил Чекман.

Напомним, митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет Киево-Печерскую лавру, пока не закончатся судебные разбирательства.

Ранее мы писали, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ограничил движение автотранспорта и время пребывания на территории Нижней лавры, где находится монастырь УПЦ.