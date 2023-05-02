В Украинской православной церкви прокомментировали "Стране" информацию о передаче комиссией Минкульта в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов монастыря.

"Никакие корпуса лавры заповеднику не переданы. Указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности.

Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по использованию религиозной общиной культовых зданий и сооружений, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом г. Киева. Пока не было принято ни одного решения по делу, монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения.

Следует отметить, что согласно условиям договора для передачи и возврата имущества органом управления государственным учреждением образуется комиссия. Вступление в права пользования имуществом возникает с момента подписания сторонами актов приема-передачи имущества, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Монастырь не признает одностороннего расторжения заповедником договора, представители монастыря в деятельности комиссии не участвовали, какие-либо акты не подписывали", - заявили в УПЦ.

Сегодня пресс-служба Минкульта сообщила, что комиссия министерства передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов.

Напомним, 30 апреля суд провел первое заседание по иску УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра" и потребовал акт проверки.