Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Иван Паканич) заявил, что его сегодня утром его задержали силовики на одном из КПП в Киевской области. Вскоре он был отпущен.

Митрополит говорит, что, выехав в 5.30 утра к месту службы, он успел доехать только до первого КПП, где машина была остановлена и началась проверка документов.

"Когда сотрудник таможенной службы увидел мой паспорт, завел его данные в компьютер, я сразу увидел его лукавую улыбку", - рассказал Антоний.

После этого таможенник отошел с паспортом на минут 15. На вопрос митрополита, арестован он или задержан, ответ был отрицательный, но ему сказали, что "нужны уточнения".

В итоге ему сообщили, что проверка связана с тем, что Антоний находится в базе "Миротворца". К делу подключилась полиция, которая произвела обыск машины, проверила содержимое всех емкостей, даже перебрала все лекарства священника.

Дальше, по словам полицейских, они ждали какого-то человека из другой службы, который поговорит с Антонием. Устав ждать неизвестно чего, митрополит позвонил по "102" и заявил о незаконном задержании. После того, как по этому звонку приехала и оформила заявку полиция, он был отпущен.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против иерархов Украинской православной церкви. Среди попавших под санкции был и митрополит Антоний (Иван Паканич), управляющий делами УПЦ и один самых влиятельных ее руководителей.

В ответ митрополит Антоний заявил, что "цель санкций и прочих действий властей - сначала скомпрометировать Церковь и ее священнослужителей, настроив общественное мнение полностью против УПЦ", чтобы потом можно было "спокойно захватывать храмы и монастыри".