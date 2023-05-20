В Украине не собираются закрывать Telegram.

Такое обещание дал в субботу, 20 мая, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на встрече с журналистами.

"Никто не собирается закрывать Telegram", - сказал чиновник, коротко отвечая на поставленный ему вопрос.

Напомним, в апреле Александр Ткаченко заявил о необходимости экспертной оценки того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с социальной сетью Telegram, и допускал регулирование этой соцсети.

Кроме того, министр считает нужным изучить вопрос, почему на Западе начали запрещать использование TikTok в государственных учреждениях.

Еще в прошлом году в Минобороны Украины выразили обеспокоенность массовой подпиской украинцев на Telegram-каналы, которые ведутся Россией. По словам замминистра обороны Анны Маляр, РФ использует Telegram-каналы "для проведения своих информационных операций", из-за чего в обществе отмечаются "раздор, паника и уныние".

Ранее по требованию Министерства культуры Украины YouTube удалил видеоролики о ЧВК "Вагнер" с более чем миллионом просмотров, а также распространявшие их каналы.