В США начали запрещать популярную соцсеть ТикТок для пользователей. Монтана стала первым штатом, который заблокирует соцсеть.

Об этом сообщил губернатор Монтаны Грег Джанфорте после подписания соответствующего закона.

"Чтобы защитить свои и личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в Монтане", - сообщил он в Twitter.

ТикТок исчезнет из магазинов приложений в этом штате.

Закон запрещает магазинам приложений предлагать пользователям TikTok, но при этом не запрещает использовать его тем, кто уже установил приложение.

За нарушение закона штата будет грозить штраф до 10 тысяч долларов.

Напомним, в марте Еврокомиссия и Европарламент запретили использовать приложение TikTok на служебных телефонах своих сотрудников. Ранее аналогичные решения приняли для чиновников США, (где сервис вообще хотят запретить) и Канады.

Западные правительства заявляют, что популярная китайская соцсеть может следить за пользователями, а также влияет на общественное мнение по чувствительным вопросам.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко также предлагает ограничить деятельность Telegram в Украине и изучить запрет TikTok.