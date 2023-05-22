В Сети появились видео прифронтового разрушенного Угледара Донецкой области.

Соответствующее кадры опубликовали в телеграм-каналах.

Видео сняли из окна автомобиля. На нем запечатлены руины вместо жилых когда-то домов. Здания выгоревшие, почти разрушены. Окон в них нет. Вокруг домов пусто. На улицах разруха, не видно ни одного человека.

За Угледар несколько месяцев идут бои.

Напомним, на днях россияне заявили о новых атаках ВСУ под Угледаром.

Также сообщалось, почему РФ замедлила попытки россиян штурмовать Угледар.

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