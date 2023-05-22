Как сейчас выглядит Угледар. В сети появилось видео из разрушенного города
В Сети появились видео прифронтового разрушенного Угледара Донецкой области.
Соответствующее кадры опубликовали в телеграм-каналах.
Видео сняли из окна автомобиля. На нем запечатлены руины вместо жилых когда-то домов. Здания выгоревшие, почти разрушены. Окон в них нет. Вокруг домов пусто. На улицах разруха, не видно ни одного человека.
За Угледар несколько месяцев идут бои.
Напомним, на днях россияне заявили о новых атаках ВСУ под Угледаром.
Также сообщалось, почему РФ замедлила попытки россиян штурмовать Угледар.
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