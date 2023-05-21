Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита стран G7 ("Большой семерки") в Хиросиме высказался по поводу контрнаступления ВСУ.

Судя по его словам, он знает, когда оно начнется, но говорить о сроках не будет.

"Я не могу вам сказать четко, когда это будет. Вы думаете, я буду вам рассказывать о планах по поводу наступления?.. Если я отвечу, то успеха не будет. Но факт в том, что мы в частном порядке с глазу на глаз говорили с президентом Украины Владимиром Зеленским… Давайте я так скажу. Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько они обучили бригад, какое состояние этих бригад. И у нас есть ожидания касательно вероятности их успеха… Я знаю, но я вам не скажу, поскольку это будет неразумно с моей стороны. Хочу сказать, что надежды и ожидания такие, что они (ВСУ - Ред.) достигнут успеха, и Россия четко поймет, что у нее будут потери", - заявил Байден.

В то же время он добавил, что Вашингтон не знает точно, каких результатов смогут достичь ВСУ, так как любой конфликт - "вещь непредсказуемая".

Пресс-конференция Джо Байдена в Хиросиме

Ранее на саммите стран G7 в Хиросиме Байден заявил, что Россия потеряла в Бахмуте около ста тысяч человек. По его словам, такие потери "трудно восполнить".

Также в Хиросиме президент США поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.