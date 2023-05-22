Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии контрнаступления.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

По данным газеты, план Гросси включает пять принципов:

Запрет на размещение на станции тяжелой военной техники и военнослужащих; Запрет на ведение огня с территории и в сторону станции, в том числе запрет на нападение на персонал на площадке; Защита всех систем охраны и безопасности на АЭС; Защита всех внешних линий электропередач; Контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

"Этот план менее амбициозен, чем первоначальная попытка Гросси создать полноценную защитную зону вокруг станции, но эксперты-ядерщики говорят, что он все же может улучшить опасную ситуацию", - пишет издание.

Представитель МАГАТЭ заявил Washington Post, что Гросси "продолжает вести интенсивные переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту Запорожской АЭС. В этом контексте Генеральный директор также находится в тесном контакте с членами Совета Безопасности ООН".

Но на Западе пока не очень верят в новый план. "Еще в 2022 году было ясно, что Россия и Украина ни за что не подпишутся письменно", - сказал высокопоставленный западный дипломат.

Идея зоны безопасности и охраны АЭС "не обсуждалась в течение нескольких месяцев", добавил источник.

Как писала "Страна", Гросси хочет представить соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС Совету безопасности ООН.

При этом сегодня в Энергоатоме сообщили об обстреле ЗАЭС российскими войсками. Станция обесточена, а в Запорожье из-за перегрузки в энергосистеме пропал свет в некоторых районах.

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