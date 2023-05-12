Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в этом месяце представить Совету безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС.

Это указывает на то, что сделка близка, сообщили Reuters четыре дипломата.

Гросси в течение нескольких месяцев пытался заключить соглашение о снижении риска катастрофической ядерной аварии в результате военных действий, таких как обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«В связи с подготовкой Украиной контрнаступления в этом районе существует риск усиления боевых действий вблизи АЭС и ее шести реакторов. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, которые неоднократно приводили к обрыву линий электропередач, жизненно важных для охлаждения реакторов и предотвращения ядерного расплавления», – говорится в сообщении агентства.

«Это выглядит многообещающе», — сказал один дипломат о заключении соглашения. Другие говорят, что Украина, которая долгое время выступала против этого плана, теперь его поддержала, а позиция России была менее ясной.

Ранее глава МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и призвал к срочным действиям.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что "мы живем взаймы" после двух недавних взрывов наземных мин возле Запорожской АЭС.

Согласно заявлению, за ограждением АЭС произошло два взрыва мин – 8 и 12 апреля. Виновники взрывов пока не установлены.

"Мы живем взаймы, когда речь идет о ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", - говорится в заявлении Гросси.

"Если мы не примем меры для защиты завода, наше везение рано или поздно закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - добавил он.