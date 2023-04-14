Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что "мы живем взаймы" после двух недавних взрывов наземных мин возле Запорожской АЭС.

В ежедневной сводке МАГАТЭ говорится, что агентство неоднократно выражало опасения по поводу безопасности станции, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.

Согласно заявлению, за ограждением АЭС произошло два взрыва мин – 8 и 12 апреля. Виновники взрывов пока не установлены.

"Мы живем взаймы, когда речь идет о ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", - говорится в заявлении Гросси.

"Если мы не примем меры для защиты завода, наше везение рано или поздно закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - добавил он.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС не улучшаются, а военные действия усиливаются. По его словам, должны быть приняты все возможные меры для защиты ЗАЭС от каких-либо атак.

Она также считает, что Запорожская АЭС "не может быть защищена".

"Очевидно, что во всем этом регионе усиливается военная активность. Поэтому станция не может быть защищена", - сказал Гросси и назвал ситуацию "неустойчивой".