Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал все "компромиссные сценарии" окончания войны в Украине "российскими".

Об этом он написал в Твиттере.

"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России, сохранению режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в мировой политике.

Все это – заветная мечта России. Вопрос риторический: почему отдельные общественные деятели продолжают разыгрывать "сценарий российских СМИ" и затягивать конфликт?" – написал Подоляк.

На днях премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался в сходном духе. Он назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Украине оккупированных территорий и приведут к замораживанию конфликта.

В Украине разные представители власти тоже не раз говорили, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам.