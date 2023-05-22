Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Украине оккупированных территорий и приведут к замораживанию конфликта.

Об этом он заявил 22 мая во время выступления в Палате общин британского парламента.

"Верный и единственный ответ на произошедшее - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории. Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать", - сказал Сунак.

Так он ответил на вопрос бывшего лидера британской оппозиции Джереми Корбина, попросившего премьера высказаться по поводу мирной инициативы стран Африки, а также слов президента Бразилии Лулы да Силвы о необходимости переговоров о прекращении огня в Украине.

Сунак заявил, что "абсолютно не согласен" с идеей о том, что на данном этапе перемирие на Украине могло бы послужить начальным шагом в мирном процессе.

"Режим прекращения огня - это не долгосрочный мир на справедливых условиях для Украины", - подчеркнул он, добавив, что мирный план должен быть основан на принципах Устава ООН и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, на прошлой неделе президент ЮАР сообщил, что Африка подготовила свой мирный план по урегулированию войны в Украине.

В Украине разные представители власти не раз говорили, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам.