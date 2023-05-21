Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, близкому к нему итальянскому прелату, миссию по реализации своей инициативы по прекращению конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Согласно официальному сообщению, целью миссии является "содействие снижению напряженности в конфликте в Украине".

В настоящее время изучаются сроки и подробности осуществления этой миссии, как указано в информации из Ватикана.

"Я могу подтвердить, что Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому, президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миссию по согласованию с государственным секретариатом (правительством Ватикана - Ред.), которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте в Украине, в надежде, которую никогда не оставлял понтифик, что это может способствовать мирному урегулированию", - говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По данным СМИ, теперь Дзуппи попытается встретиться по отдельности с каждым президентом конфликтующих сторон - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Дзуппи - выходец из римской группы "Мира и справедливости", которая вела посреднические действия во время гражданской войны в Мозамбике в 1992 году.

Папа Франциск уже 30 апреля объявил о создании миротворческой миссии Ватикана для прекращения военного конфликта между Россией и Украиной, однако детали этой миссии пока не были оглашены публично.

Президент Украины Зеленский отверг инициативы Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине, заявив, что "не нуждается в посредниках".

При этом Ватикан призвал Совет Европы принять меры для установления окончательного и справедливого мира в Украине. Также в Ватикане заявили, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.