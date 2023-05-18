Москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.

Об этом сообщил Кардинал Ватикана Маттео Зуппи, передает ватиканский информационный портал Il Sismografo.

Сообщается, что в Москву мог бы в качестве папского спецпосланника отправиться нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

Напомним, что изначально Владимир Зеленский отверг инициативы Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине, заявив, что мы "не нуждаемся в посредниках".

До этого, по данным СМИ, в Офисе президента ничего вообще не слышали о секретной миротворческой миссии Ватикана с участием Папы и узнали о ней из новостей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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