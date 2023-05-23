По африканскому "мирному плану" Украине предлагается начать переговоры с РФ до полного вывода ее войск с украинской территории.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает Reuters.

"Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира", - заявил Магвенья.

Такой план, по ее словам, поддерживают лидеры шести африканских государств.

На него уже по сути ответили отказом в Украине.

"Мой президент очень четко дал понять - никаких переговоров между Украиной и Россией, если русские не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ", - заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Но добавила, что делегатов в Киеве примут и с ними поговорят.

Ранее сообщалось, что визит африканской делегации планируется в июне.

Напомним, 16 мая президент ЮАР заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

В Офисе президента приветствует намерение лидеров африканских стран приехать в Украину для обсуждения их "мирной инициативы".

Тем временем в МИД РФ заявили, что Москва пока не видела африканский "мирный план" по Украине.