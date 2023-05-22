Делегация лидеров шести африканских стран планирует в июне посетить Киев и Москву, чтобы инициировать мирные переговоры.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на международного переговорщика Жан-Ива Оливье.

В делегацию войдут президенты ЮАР, Египта, Сенегала, Конго, Уганды и Замбии.

Сообщается, что переговорщик прибыл в Москву 21 мая и вскоре поедет в Киев. Переговоры были одобрены США, ООН, ЕС, Китаем и Африканским союзом.

Планируется обсудить поставки большего количества зерна и обмен пленными.

Кроме того, делегация хочет обсудить как странам Африки легче получать и платить удобрения из России. Хотя на эту категорию не наложены санкции, однако ряд стран наложили ограничения на российские грузовые суда.

Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о существовании африканской мирной инициативы. Он заявил, что Путин и Зеленский о нем уже знают и готовы принять миссию африканских лидеров. По его словам, данный план уже поддержали ряд африканских государств, включая Сенегал, Уганду и Египет.

Как сообщалось, у Зеленского приветствуют инициативу африканских стран приехать в Украину, чтобы обсудить их "мирный план".

Тем временем в МИД РФ заявили, что Москва пока не видела африканский "мирный план" по Украине.