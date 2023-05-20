Посредничество между Украиной и Россией приемлемо только тогда, если оно соответствует двум "основополагающим принципам".

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции в Лиссабоне после переговоров с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо.

Первый принцип, по словам Кулебы, заключается в том, что посредничество должно привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины.

"Ни один мирный план, ни одна мирная инициатива, ни одно посредничество не должны предусматривать юридическую или фактическую потерю украинской территории", – подчеркнул он.

Другим принципом, при котором посредничество между Украиной и Россией возможно, глава МИД назвал отсутствие замораживания конфликта, потому что в противном случае "произойдет еще большее вторжение России", как доказали события с 2014 по 2022 годы.

"Тогда было посредничество Германии и Франции – Нормандский формат. Мы сделали много дипломатической работы. Конфликт не был заморожен. Я бы сказал, что он был скорее охлажден, но это принесло нам гораздо, гораздо худшую войну", – пояснил Кулеба.

Ранее Зеленский отверг инициативы Франциска I по мирному урегулированию войны в Украине, но позже в Ватикане заявили, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.