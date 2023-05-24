В среду, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На Ставке сегодня обсуждалась "концепция развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов".

"Начали работу над комплексной концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.", - сообщил Зеленский.

Также представители Минобороны доложили об обеспечении передовых подразделений и резервов боеприпасами, проанализировали потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства.

Напомним, вчера Зеленский сообщил о новых зарубежных визитах для получения военной помощи.

Также сообщалось, что президент посетил передовые позиции на вероятном направлении контрнаступления ВСУ.

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