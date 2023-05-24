Зеленский провел заседание Ставки. Обсудили концепцию развития авиации и переход на новые типы самолетов
В среду, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
На Ставке сегодня обсуждалась "концепция развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов".
"Начали работу над комплексной концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.", - сообщил Зеленский.
Также представители Минобороны доложили об обеспечении передовых подразделений и резервов боеприпасами, проанализировали потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства.
Напомним, вчера Зеленский сообщил о новых зарубежных визитах для получения военной помощи.
Также сообщалось, что президент посетил передовые позиции на вероятном направлении контрнаступления ВСУ.
Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.