Главком ВСУ Валерий Залужный выложил видеоролик с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

"Пора возвращать свое", - подписал видео Залужный.

В украинских пабликах это видео трактуют как намек на то, что "контрнаступление уже началось".

"С такими словами и мыслями наши героические воины переходят в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять флаг Победы", - отметил главком.

Напомним, только вчера Залужный впервые появился на публике после сообщений о его якобы ранении.

Между тем, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на которой обсудили ситуацию на фронте и обеспечение наступления украинских войск.

В Офисе президента продолжают утверждать, что подготовка к контрнаступлению продолжается.

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