Появилось первое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на официальном мероприятии с момента появления сообщений о его якобы ранении.

Фото с Залужным во время сегодняшней передачи Военно-морским силам артиллерийского катера "Буча" публикуют ресурсы Минобороны.

Фото Дмитрия Юрченка

Напомним, слухи о ранении Залужного распространили российские СМИ. Вчера появилось видео Главкомома ВСУ, которое разместил работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан. Он говорит, что видео было снято 25 мая. Подробнее об этом мы писали ранее.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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