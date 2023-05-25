В четверг, 25 мая, появилось видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным на фоне слухов о его ранении, которые распространяли в РФ.

Видео разместил работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан. Он говорит, что видео было снято сегодня, 25 мая.

Также перед этим народный депутат от "Слуги народа" Анна Пуртова опубликовала в соцсети фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным с подписью: "Cкоро все узнаете".

Напомним, в течение последней недели в российских СМИ появлялись сообщения о якобы гибели или тяжелом ранении Залужного. Украина их опровергала.

Ранее волонтер Алена Шевцова опубликовала фото с главкомом Залужным, но затем признала, что оно не новое.

Напомним, что в течение последней недели в российских СМИ появлялись сообщения о якобы гибели или тяжело ранении Залужного. Украина их опровергала.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.