Волонтер Алена Шевцова, опубликовавшая вчера фото с главкомом Валерием Залужным, признала, что оно не новое.

Об этом она написала в комментариях под своим постом в Facebook.

Напомним, вчера российские СМИ распространили информацию о ранении украинского главкома. Власти Украины их отрицают.

Тогда Шевцова выложила селфи с главнокомандующим. Из подписи следовало, что снимок свежий.

"Целый день развлекаюсь читая как российские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков – Армейской авиации", - говорилось в посте.

Но в тот же вечер появились скриншоты с похожими фото - но от 2 мая. Там Шевцова и Залужный позировали в той же одежде и антураже.

В комментариях волонтера упрекнули, что она выдает старые фото за новые. На что Шевцова ответила: "В записи нигде не сказано, что фото сделано сегодня". Также она привела ссылку на свой пост от 2 мая, который ранее, как заявляли многие в комментариях, она скрыла из ленты.

При этом глава разведки России заявила об отсутствии "100% достоверной информации" о состоянии здоровья Залужного.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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