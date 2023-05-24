В соцсетях возникли сомнения по поводу того, когда сделано фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, которое сегодня, 24 мая, опубликовала советница командования Сухопутных войск Алена Шевцова. И даже появились сообщения, что фотография удалена.

Telegram-каналы публикуют скриншоты из Facebook Шевцовой, где похожее фото с главкомом было опубликовано еще 2 мая. Залужный и Шевцова на нем в той же одежде, что и на "сегодняшнем" фото.

В Сети утверждают, что свежая фотография была удалена из ленты Шевцовой, но на момент публикации новости она всё ещё/уже есть в профиле.

Непонятно, скрывала ли её советница или делала доступной ограниченному кругу подписчиков, что могло стать причиной сообщений об "удалении" фотографии.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг слухи о ранении главкома под Херсоном, которые сегодня появились в российских СМИ.

О том, что Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая в Херсонской области и ему провели операцию по трепанации черепа сообщило сегодня российское агентство "РИА Новости".

Ранее российские журналисты утверждали, что Залужный ранен 8 мая в Павлограде Днепропетровской области. В Минобороны Украины это опровергли. А 19 мая Залужный появился на публике в формате видеоконференции в Одесской юридической академии.

Тем временем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявляет, что "Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не будет разглашать что-либо".

К тому же, по его словам, у этой информации нет "стопроцентной достоверности".