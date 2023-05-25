Украина пойдет в контрнаступление, когда получит все необходимое вооружение.

Об этом в интервью Bloomberg заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Он также сказал, что подготовка к контрнаступлению, которое "принесет результаты", продолжается.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление уже началось.

Напомним, главный разведчик Украины Кирилл Буданов сообщил японскому каналу, что украинское наступление скоро начнется.

При этом куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня объявил о начале вывода "вагнеровцев" из Бахмута.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что войска "Вагнера" остаются в городе, а в пригороде Бахмута их заменили на армейские регулярные отряды России.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.