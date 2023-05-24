Украинским войскам предстоит прорвать оборонительные сооружения и минные поля, которые россияне строили месяцами.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, важную роль в предстоящем контрнаступлении сыграет логистика, так как всю поставленную технику необходимо чинить и заправлять.

Он добавил, что оборонительные линии россиян растягиваются на многие километры, чтобы остановить движение бронетехники.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России, которые она использует в ходе войны на территории Украины.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ скоро начнется.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.