Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ скоро начнется.

Об этом он сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление. Однако, чтобы вытеснить россиян с территории Украины, необходимо больше оружия, в том числе западные истребители.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это (контрнаступление) скоро начнется", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что для того, чтобы освободить украинскую территорию от армии РФ, необходимо больше оружия, в частности нужны истребители.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", - подчеркнул Буданов.

Вчера глава ГУР обратился к российским военнослужащим на русском языке и предложил им сдаваться в плен ввиду "надвигающейся мясорубки".

А позавчера президент США Джо Байден заявил, что знает сроки начала наступления ВСУ, но не станет их раскрывать.