Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим на русском языке и предложил им сдаваться в плен ввиду "надвигающейся мясорубки".

Обращение Буданова публикует пресс-служба государственного проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Будет еще хуже. У вас есть выбор - умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает военнослужащим армии России", - сказал глава ГУР.

Те военнослужащие, которые сдадутся в плен, получат защиту МККК, трехразовое питание, возможность звонить домой и получать посылки", - заявил Буданов.

Также он предложил выбор - пересидеть войну в плену или "просить убежища в Украине или ЕС".

Ранее бывший советник Банковой Алексей Арестович сообщал, что главной задачей ВСУ на первом этапе контрнаступления будет деморализация российской армии.

Без решения этой задачи, считает он, успех контрнаступления может оказаться под вопросом.

При этом президент США Джо Байден заявил, что знает сроки начала наступления ВСУ, но не станет их раскрывать.