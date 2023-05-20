Россияне не имели другого плана захвата Киева, кроме высадки десанта в Гостомеле.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Дмитрию Комарову.

"Весь план россиян был – стремительная высадка посадочным способом и оттуда уходить. Это был вообще единственный план... Во-первых, они не верили, что здесь будет сопротивление вообще. Во-вторых, они верили, что стремительно высадятся, и самолет за самолетом будут выгружать подразделения, которые сразу будут входить в Киев", – рассказал он.

"Им надо было создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи. И для создания картинки вхождения этих колонн. Так оно было. Никто не надеялся воевать, как в Мариуполе", – также рассказал Буданов.

Глава ГУР добавил, что Россия в течение двух недель меняла дату вторжения. Окончательную информацию о нападении в 4 утра 24 февраля Украина получила примерно в 15.00 23 февраля.

Ранее Кирилл Буданов дал понять, что заявлениями о скором наступлении Украина хочет дезориентировать противника.

Он также дал понять, что Украина причастна к убийствам известных россиян.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", - сообщил Буданов.