Начиная войну, Россия рассчитывала, что сможет захватить Киев за 3-5 дней и установить в Украине свою власть. Однако сопротивление украинских Сил обороны сломало планы россиян и они пытались хотя бы заблокировать город.

Об этом рассказал первый замминистра обороны Александр Павлюк в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что подобный план быстрого захвата столицы был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году.

"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстро высадить силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву - на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры", - рассказал Павлюк.

Руководство Украины планировалось ликвидировать или арестовать.

При этом россияне не рассчитывали на сопротивление и не готовились к уличным боям, говорит Павлюк.

"Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были полностью разбиты Силами обороны", - отметил генерал-лейтенант.

Когда блицкриг провалился, российская армия перегруппировалась, пытаясь окружить и заблокировать столицу. А ударами по городу РФ хотела посеять панику и заставить Киев сдаться.

Ранее в ВСУ рассказали, что у них достаточно войск, чтобы отбить повторную атаку РФ на Киев. Однако признаков подготовки такого наступления нет.