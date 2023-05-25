ЧВК "Вагнер" сегодня, 25 мая, начала вывод своих подразделений из Бахмута.

Об этом заявил куратор ЧВК Евгений Пригожин.

По его словам, вывод будет осуществляться до 1 июня, после чего позиции в городе будут переданы российским военным.

Отметим, что это уже не первый раз когда Пригожин заявляет о выводе ЧВК из Бахмута. Первый раз он угрожал этим ещё 5 мая, но так и не вывел. Сказав, что в генштабе РФ ему пригрозили обвинением в "измене Родине" за оставление позиций без приказа.

В недавнем интервью Пригожин заявил, что вывод может растянуться до 10 июня.

Как ранее писала "Страна", вывод ЧВК из Бахмута создаст большую проблему для российского командования, так как ему придется искать резервы, чтобы заткнуть дыру. И, соответственно, это дает серьёзное преимущество ВСУ с точки зрения готовящегося наступления.

Сам Пригожин в том же интервью практически прямо дает понять, что намерен вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута, чтобы создать проблемы для Шойгу и затем, в случае провалов на фронте, добиться его отставки.

Поэтому будет ли выведена ЧВК к 1 или к 10 июня либо Пригожину снова пригрозят уголовной статьей "за измену Родине" (и как на это на сей раз отреагирует Пригожин) - пока вопрос открытый.

Напомним, Генштаб ВСУ в своей сводке не упоминал бои в Бахмуте и сегодня.

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