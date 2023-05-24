Армия России обстреливает Бахмут, украинские войска отбили 23 атаки на Донбассе и под Купянском.

Об этом сообщается в среду, 24 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В сводке не упоминаются бои в Бахмуте, в то же время говорится, что российские войска его обстреляли.

2. Отбито 23 атак на направлениях:

Бахмутском – в направлении Хромово;

Марьинском – в районе Марьинки;

Авдеевском – в направлении Новокалиново и Авдеевки;

Купянском – в районе Масютовки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 17 авиаударов, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. Украинская ПВО уничтожила два ударных БПЛА типа "Shahed" и один разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия контролирует значительную часть Бахмута, но ВСУ сражаются вблизи него.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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