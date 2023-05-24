В среду, 24 мая Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки россияне нанесли 41 авиационный удар, 53 обстрела из РСЗО.

2. Силы РФ основные усилия сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.



3. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Также, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala.



Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.