В ВСУ прокомментировали ложные заявления куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина о взятии Бахмута. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, так "вагнеровцы" пытаются сохранить остатки личного состава и репутации.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как отметил Череватый, ранее сообщалось, что у "вагнеровцев" большие потери и заканчивается личный состав. Восполнять его неоткуда, а потери огромны.

"Следовательно, чтобы, наверное, сохранить остатки своего личного состава и репутации, ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит, что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Он добавил, что за минувшие сутки у "вагнеровцев" было 120 убитых и 144 раненых, поэтому Пригожин понимает, что остатки его главного капитала - ЧВК, благодаря которой он хотел получить какую-то политическую субъектность, - исчерпываются.

"Все его "фриковские" заявления в последние месяцы - это как раз результат его понимания, что "Вагнер" заканчивается", - пояснил Череватый.

Также он считает, что у Пригожина есть более важная цель.

"Многие аналитики говорят, что Россия приближается к большой смуте. И каждый солидный человек там стремится создать свой ЧВК. У него она уже есть и у него она пока самая мощная, даже несмотря на те потери, которые им нанесли. Если ему удастся сейчас бежать из Бахмута, то у него будут сильнейшие боевики. Сейчас их можно приравнять к армии среднестатистической армий стран Центральной или Восточной Европы. Поэтому ему хочется сохранить один из самых мощных своих активов, который поможет ему отстоять свой бизнес, жизнь и будущее", - добавил Череватый.

Напомним, что в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продолжают удерживать часть Бахмута и минимально продвигаются на флангах.

Также мы писали о том, что Пригожин заявил, что "ни одного бойца на передовой не будет". и назвал сроки полного выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута.