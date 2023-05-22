Наемники "Вагнера", вероятно, захватили западные админграницы Бахмута, где оставались украинские войска.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своей утренней сводке.

По мнению экспертов, заявления с украинской стороны о контроле "незначительной" части города - "молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не всю".

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута", - говорится в сводке.

При этом сообщается, что вероятный захват города не повлияет на украинские контратаки к северу или югу от Бахмута. И не влияет на контроль Украины над коммуникационными линиями вокруг города.

Напомним, украинское командование и президент опровергают вывод украинских войск из Бахмута.

Генерал-полковник Сырский заявлял, что ВСУ контролируют окраины Бахмута и наступают на флангах.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что россиянам не удалось окружить Бахмут, они потеряли часть высот вокруг города.

Ранее мы детально анализировали ситуацию вокруг города.