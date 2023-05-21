Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что с 1 июня "вагнеровцы" закончат выход из Бахмута.

Об этом сообщают в воскресенье, 21 мая, российские Telegram-каналы, связанные с Пригожиным.

"Мы, как я и заявил вчера, передаем свои позиции министерству обороны и с 25 числа (мая - Ред.) покидаем зону боевых действий... С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет - до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение", - заявил Пригожин.

В этом контексте он сказал, что "Вагнер" не будет в ближайшие два месяца вести наступательные действия - в том числе, на Хромово и Ивановское под Бахмутом.

"Это задача министерства обороны", - заявил он.

Напомним, о выходе ЧВК из Бахмута Пригожин сообщил еще 20 мая - в день, когда он объявил о "взятии города".

При этом неизвестно, уйдет ли ЧВК в реальности - Пригожин и ранее, в начале мая, грозил покинуть позиции, но не делал этого. Он также заявил, что ему генштаб РФ пригрозил обвинением "в измене Родине", если он без приказа покинет позиции.

Кроме того, столь быстрый (в течение 5-10 дней) вывод "вагнеровцев" из Бахмута может привести к большим проблемам для российского командования в плане удержания линии фронта, учитывая продолжение наступательных действий ВСУ на этом направлении, о чем уже пишут западные эксперты.

Тем временем командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что ВСУ контролируют окраины Бахмута и наступают на флангах.

Ранее мы разбирались, что означает ситуация вокруг Бахмута в контексте вероятных политических амбиций куратора ЧВК "Вагнер".