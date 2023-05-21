Российские СМИ публикуют, как они утверждают, первое видео из района "Самолёт" в Бахмуте, который, по заявлениям командования ВСУ, удерживают украинские силы, а по словам "вагнеровцев", уже ими захвачен.

На видео слышна интенсивная стрельба. На одном из зданий вывешен российский флаг.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, россиянам не удалось окружить Бахмут, они потеряли часть высот вокруг города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что украинская армия продолжает удерживать "незначительную часть" Бахмута и это необходимо для создания плацдарма для контрнаступления.

"Страна" публиковала главные выводы по поводу неоконченной битвы за Бахмут, которые можно сделать уже сейчас.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.